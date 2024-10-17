Москвичам представили культурную афишу на 17 октября

В Третьяковской галерее проходит фестиваль "Африка. Вместе в будущее". Проект дает возможность ближе познакомиться с культурой страны. В этом году фокус направлен на африканский кинематограф. Фестиваль можно посетить до 20 октября.

В центре "Зотов" проходит выставка "Мем. Маяковский Медиа". Там можно увидеть более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Владимиром Маяковским. На выставке также представлены живопись, графика, книги и аудиофрагменты стихотворений поэта.

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