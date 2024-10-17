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Новости

17 октября, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 17 октября

Москвичам представили культурную афишу на 17 октября

Москвичам представили подборку культурных событий 17 октября

На ВДНХ прошла презентация книги Павла Нефедова о главных выставочных комплексах Москвы

Фотовыставка "Звезды оттепели" открылась в Музее Москвы

Сценарист Золотарев рассказал, что историю Пичугина могут показать в полном метре

"Интервью": Марк Богатырев – о сложности актерской профессии

"Интервью": Евгений Стеблов – о конфликтах с коллегами по цеху

Сценарист Андрей Золотарев назвал спасение Михаила Пичугина достойным экранизации

"Это Москва. Туризм": экскурсия по Театру сатиры с Давидом Виннером

"Сити": какие концерты пройдут в Москве на этой неделе

В Третьяковской галерее проходит фестиваль "Африка. Вместе в будущее". Проект дает возможность ближе познакомиться с культурой страны. В этом году фокус направлен на африканский кинематограф. Фестиваль можно посетить до 20 октября.

В центре "Зотов" проходит выставка "Мем. Маяковский Медиа". Там можно увидеть более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Владимиром Маяковским. На выставке также представлены живопись, графика, книги и аудиофрагменты стихотворений поэта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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