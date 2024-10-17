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17 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили подборку культурных событий 17 октября

Москвичам представили подборку культурных событий 17 октября

На ВДНХ прошла презентация книги Павла Нефедова о главных выставочных комплексах Москвы

Фотовыставка "Звезды оттепели" открылась в Музее Москвы

Сценарист Золотарев рассказал, что историю Пичугина могут показать в полном метре

"Интервью": Марк Богатырев – о сложности актерской профессии

"Интервью": Евгений Стеблов – о конфликтах с коллегами по цеху

Сценарист Андрей Золотарев назвал спасение Михаила Пичугина достойным экранизации

"Это Москва. Туризм": экскурсия по Театру сатиры с Давидом Виннером

"Сити": какие концерты пройдут в Москве на этой неделе

Актер Евгений Стеблов рассказал, что значит быть большим артистом

Американский фильм "Анора" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым вышел в прокат. Сюжет рассказывает о том, как молодая девушка из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы разрушить брак.

В Доме Рахманинова пройдет литературно-музыкальный вечер "Рахманинов – Шаляпин: два гения вне времени". В программе вечера – произведения Глинки, Чайковского и других великих композиторов. На сцену выйдут актер Денис Баландин, певица Дарья Клименко и композитор Алексей Сканави.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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