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17 октября, 08:00

Культура

Комедия "Вася не в себе" вышла на экраны российских кинотеатров

Комедия "Вася не в себе" вышла на экраны российских кинотеатров

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Комедия "Вася не в себе" вышла на экраны российских кинотеатров. В главной роли – Павел Прилучный.

По сюжету успешный бизнесмен живет и ни во что не ставит рабочих, которые день и ночь трудятся на его стройке. Все меняет авария, после которой он оказывается в теле гастарбайтера и теряет все привычное: семью, влияние и деньги.

Отмечается, что Павел Прилучный находился большую часть фильма под толстым слоем грима. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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