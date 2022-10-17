Гендиректор Большого театра предложил упростить процедуру закупки пуантов

Гендиректор Большого театра Владимир Урин предложил Госдуме упростить процедуру закупки пуантов за границей в условиях санкций. По его словам, у артистов балета нет качественной обуви, так как в России ее не изготавливают.

У федеральных организаций для бюджетных закупок есть правила. По закону, приоритет находится у российского производителя, а для выбора зарубежного нужно разрешение от Минпромторга.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию. По ее словам, самые удобные пуанты придумали американские компании. Она добавила, что российских производителей много, но их пуантов хватает буквально на две репетиции, а танцевать в них просто невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

