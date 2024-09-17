Москвичам представили культурную афишу на 17 сентября

Жителям столицы предложили варианты досуга 17 сентября. В программу мероприятий вошла выставка "От утопии к театру", приуроченная к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Экспозицию подготовил центр "Зотов" совместно с Бахрушинским музеем.

Кроме того, в музее-заповеднике "Архангельское" продолжает идти выставка "Ускользающие воспоминания". Горожане смогут увидеть работы 20 современных авторов, которые посвящены жизни семьи Юсуповых. Вдобавок к этому, в Доме музыки пройдет концерт "Великие серенады с оркестром при свечах". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.