Кинопрокатчики предложили принудительно получать разрешения на показ премьер

О том, как россияне все-таки смогут увидеть большинство премьер, рассказали кинопрокатчики. Они предложили получать разрешения на демонстрацию новинок заочно и принудительно.

От этого выиграют не только кинотеатры. По такой же схеме можно будет получать недоступные лицензии на компьютерные программы, новые хиты любимых музыкантов и книги западных авторов. Законопроект внесли в Госдуму.

Когда его примут, и почему некоторые предприниматели категорически против? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.