Концерт в честь Дня независимости Индонезии прошел в Москве

Концерт в летнем саду "Эрмитаж" посвятили Дню независимости Индонезии. Дангдут – это жанр музыки, без которой в республике не обходятся ни свадьбы, ни праздник сбора урожая.

В Москве регулярно устраивали индонезийские праздники. Но в последние пару лет их не проводили из-за коронавируса. Концерт в "Эрмитаже" стал "первой ласточкой" после большого перерыва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.