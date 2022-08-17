В Крыму появится Университет креативных индустрий. Образовательный кампус строится под Судаком, на берегу Черного моря. Он станет ядром арт-кластера "Таврида" и площадкой по созданию проектов в сфере креативных индустрий.

Своими знаниями с молодыми специалистами будут делиться признанные лидеры в разных сферах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.