Вышли сериалы "Оби-Ван Кеноби" и "Медведь"

Этим летом вышло много отличных сериалов. Среди новинок – мини-сериала "Оби-Ван Кеноби". Действие разворачивается после событий второй трилогии. Победив в схватке со своим бывшим учеником Дартом Вейдером, Кеноби отправляется в изгнание на планету Татуин. Теперь он приглядывает за сыном Дарта Вейдера, Люком Скайуокером. Но Империя не дремлет и ищет Оби-Вана. Сериал стал самым успешным для Disney+. Многих тут привлек, конечно, камбэк Юэна Макгрегора.

Много шума наделало и кулинарное драмеди "Медведь" со звездой "Бесстыжих" Джереми Аллен Уайтом. Это трогательное шоу о том, каково быть аутсайдером в мире кулинарии. По сюжету, молодой шеф-повар Кармен Берзатто работал в лучших ресторанах мира, а теперь возвращается в родной Чикаго, чтобы управлять семейной закусочной. Она досталась в наследство от брата. Правда, вместе с рестораном остались долги, плохой сервис и персонал, который постоянно ссорится между собой.

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