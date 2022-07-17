Новости последнего часа: "Троицу" перевезли в Троице-Сергиеву лавру

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самую знаменитую икону Андрея Рублева "Троица" перевезли на два дня в Троице-Сергиеву лавру.

Департамент торговли и услуг рекомендовал закрыть летние веранды в Москве из-за непогоды.

На станции метро "Маяковская" провели сразу 3 церемонии бракосочетания.

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