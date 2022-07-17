Медведев поддержал идею ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у блокадников и защитников Севастополя. Об этом он сообщил в ходе встречи с ветеранами в Волгограде.

Судостроительный завод Херсона может строить суда для России, допустил глава военно-гражданской администрации города.

Древнюю икону Андрея Рублева вернули на два дня в Троице-Сергиеву лавру, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.