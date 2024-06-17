Начался прием заявок на IV Всероссийский музыкальный конкурс, который пройдет в столице с 3 по 11 ноября и в Санкт-Петербурге с 21 по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ примет во внимание позицию стран по Украине на саммите, который прошел в Швейцарии. Кроме того, Песков заявил, что позиции Венгрии, Турции и Сербии по данному вопросу не скажутся на отношениях с РФ.

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