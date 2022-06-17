Кинокритики рекомендовали к просмотру бельгийскую драму "Невидимый мир"

По мнению кинокритиков, достойна внимания бельгийская драма о буллинге в школе под названием "Невидимый мир". В 2021 году лента выиграла в номинации "Особый взгляд" в Каннах.

Первоклассница Нора и ее старший брат Аболь – новички в начальной школе. Во время поисков друзей они натыкаются на местных задир, которые травят младших. В попытке заступиться, Абель получает по лицу, а внимание хулиганов переключается на него. Над мальчиком начинают всячески издеваться: бить, оскорблять, окунать головой в унитаз.

Но для взрослых этот мир насилия остается невидимым. Абель ни в чем не сознается и говорит, что со всем справится сам. На помощь приходит младшая сестра, но достучатся до учителей не выходит и издевательства продолжаются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.