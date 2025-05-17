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17 мая, 22:20

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В Музее космонавтики дали старт городской акции "Ночь в музее"

В Музее космонавтики дали старт городской акции "Ночь в музее"

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17 мая в Москве стартовала ежегодная акция "Ночь в музее". Она позволяет бесплатно посетить выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия в городе. В этом году акция проходит на 170 столичных площадках.

Одной из основных локаций стал Музей космонавтики. Здесь состоялось официальное открытие акции с участием руководителя департамента культуры города Москвы Алексея Фурсина.

Также в церемонии приняли участие космонавты и известные деятели культуры. Среди них – народный артист России Александр Олешко, телеведущая Мария Ситтель, режиссер и творческий директор акции "Ночь в музее" Дмитрий Бикбаев и другие.

Чем удивят посетителей культурные площадки столицы в этом году – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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