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17 мая, 22:30

Культура

Цирковое шоу "Антигравитация" пройдет в Москве

Цирковое шоу "Антигравитация" пройдет в Москве

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23, 25, 26 и 31 мая в ДК Горбунова в Москве пройдет грандиозное мультимедийное цирковое шоу "Антигравитация", созданное солистом Cirque du Soleil.

Зрителей ждут захватывающие воздушные трюки, которые выходят за пределы человеческих возможностей, в исполнении талантливых российских спортсменов и артистов из дю Солей. В основе сюжета лежит знаменитая повесть-притча Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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