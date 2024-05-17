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17 мая, 07:30

Культура

Акция "Ночь в музее" в Москве состоится 18 мая

Акция "Ночь в музее" в Москве состоится 18 мая

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В Москве "Ночь в музее" пройдет в субботу, 18 мая. В культурной акции примут участие 160 городских площадок. Это не только музеи, но и галереи, библиотеки, парки, культурные центры и школы искусств.

Более того, программу впервые дополнят самокатными маршрутами по Пресне, Хамовникам, Таганскому району и Замоскворечью. Для участников акции аренда двухколесного электротранспорта будет бесплатной начиная с 18:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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