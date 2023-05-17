Болдуин сообщил о завершении съемок в вестерне "Ржавчина"

Съемки вестерна "Ржавчина", в ходе которых погибла оператор, закончены. Об этом рассказал исполнитель главной роли Алек Болдуин.

Осенью 2021 работу над фильмом пришлось прервать из-за трагедии на съемочной площадке. Галина Хатчинс погибла от ранений, когда пистолет в руках актера случайно выстрелил. После чего начался долгий судебный процесс.

Болдуина обвиняли в непредумышленном убийстве. В апреле 2023 года все обвинения были сняты, и команда продолжила съемки. Продюсером картины стал муж погибшей.

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