Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Культура

Болдуин сообщил о завершении съемок в вестерне "Ржавчина"

Болдуин сообщил о завершении съемок в вестерне "Ржавчина"

Премьера сериала "Плейлист волонтера" состоится 18 мая

Фильм "Хитровка. Знак четырех" покажут в столице 18 мая

Премьера фильма Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" состоится в кинотеатре "Октябрь"

Премьера нового фильма Шахназарова состоится в кинотеатре "Октябрь"

Отреставрированный самолет ПО-2 покажут на фестивале "Небо: теория и практика" в Балашихе

"Звезды советского экрана": песни о Москве из советских фильмов

"Тайны кино": Игорь Ясулович

"Тайны нашей эстрады": юмор в песнях Андрея Миронова

Москвичам рассказали, как пройдет акция "Ночь музеев" в 2023 году

Съемки вестерна "Ржавчина", в ходе которых погибла оператор, закончены. Об этом рассказал исполнитель главной роли Алек Болдуин.

Осенью 2021 работу над фильмом пришлось прервать из-за трагедии на съемочной площадке. Галина Хатчинс погибла от ранений, когда пистолет в руках актера случайно выстрелил. После чего начался долгий судебный процесс.

Болдуина обвиняли в непредумышленном убийстве. В апреле 2023 года все обвинения были сняты, и команда продолжила съемки. Продюсером картины стал муж погибшей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика