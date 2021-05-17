Певица Manizha оценила свои шансы на победу в "Евровидении". Артистка, представляющая на конкурсе Россию, уверена в том, что со своей песней Russian Woman как минимум попадет в финал.

В понедельник в Роттердаме прошла первая репетиция в костюмах, а уже во вторник состоится первый полуфинал. Manizha выйдет на сцену третьей, после представителей Литвы и Словении.

Участники "Евровидения", у которых обнаружат коронавирус, покажут заранее записанные видео. Этой опцией, как сообщалось ранее, воспользуется делегация Австралии, не приехавшая в Нидерланды из-за ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.