"Вампиры средней полосы" признаны самым обсуждаемым российским проектом этой весны

Самым обсуждаемым российским проектом этой весны признаны "Вампиры средней полосы". В этом сериале совершенно новая мифология: во-первых, вампиры живут не где-то в Румынии, а в Смоленске. Во-вторых, они не боятся ни дневного света, ни чеснока. В-третьих, вампиры работают в самых обычных местах: в полиции и поликлинике.

Глава семьи – самый старый вампир Святослав Вернидубович – герой Юрия Стоянова. Когда-то он установил мир с людьми: "хранители" следят, чтобы вампиры соблюдали закон. Во главе – колоритная женщина Ирина Витальевна с лицом Татьяны Догилевой.

В первом же эпизоде начинается детектив: кто-то высосал кровь из трех человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.