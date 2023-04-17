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Культура

Фильм "Черный лотос" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Фильм "Черный лотос" вышел на экраны кинотеатров в РФ

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На большие экраны в России вышел остросюжетный триллер "Черный лотос". Слоган у боевика многообещающий: "Когда есть за что сражаться".

По сюжету бывший спецназовец с чувством вины за погибшего сослуживца борется с преступным синдикатом, чтобы спасти похищенную дочь боевого товарища. В роли защитника слабых органично смотрится Рико Верховен, одиннадцатикратный чемпион мира по кикбоксингу. Злодея играет Фрэнк Грилло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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