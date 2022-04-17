Москвичам рассказали о мероприятиях в выходные

Бесплатные экскурсии пройдут на ВДНХ 17 и 18 апреля. Они приурочены ко "Дню исторического и культурного наследия".

Основная часть "Дней исторического и культурного наследия" продлится в Москве с 18 апреля по 31 мая. Москвичи смогут посетить сотню исторических зданий.

В столице проходит еще и "Московская музейная неделя". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.