Москвичам показали, что происходит в кулуарах Московской недели моды

За кулисами гламура. У зрителей Москвы онлайн появилась уникальная возможность увидеть то, что скрыто от глаз посетителей Московской недели моды. Ведущие проекта Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева в прямом эфире рассказали о внутренней кухне масштабного модного форума, который проходит в ЦВЗ "Манеж".

Как новые коллекции готовят к показам? Что происходит в гримерках и костюмерных перед выходом на подиум? Что остается за кадром модных дефиле? Ответы – в эксклюзивном репортаже Москвы онлайн.