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17 марта, 22:50

M24.RU

Москвичам показали, что происходит в кулуарах Московской недели моды

Москвичам показали, что происходит в кулуарах Московской недели моды

Москвичи и известные люди пришли проститься с Бедросом Киркоровым

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За кулисами гламура. У зрителей Москвы онлайн появилась уникальная возможность увидеть то, что скрыто от глаз посетителей Московской недели моды. Ведущие проекта Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева в прямом эфире рассказали о внутренней кухне масштабного модного форума, который проходит в ЦВЗ "Манеж".

Как новые коллекции готовят к показам? Что происходит в гримерках и костюмерных перед выходом на подиум? Что остается за кадром модных дефиле? Ответы – в эксклюзивном репортаже Москвы онлайн.

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