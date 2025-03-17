17 марта, 21:45Культура
Предприниматель представил лимитированную коллекцию часов на Московской неделе моды
Предприниматель Александр Чил-Акопов, который 6 лет назад основал свой бренд часов под названием Alexander Diagan, представил на Московской неделе моды часы с миниатюрой собора Василия Блаженного.
Аксессуар был представлен в лимитированной коллекции – всего их 100 штук. Часы были сделаны вручную: циферблат изготовлен из натурального минерала авантюрина, а ремешок – из эксклюзивной кожи ручной выделки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.