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Работу Бэнкси планируют продать вместе со стеной

Работу Бэнкси планируют продать вместе со стеной

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Кусок стены с граффити художника Бэнкси планируют вырезать для продажи. Мурал появился в ночь на 13 февраля на одном из зданий в графстве Кент.

Сделан он был по случаю Дня святого Валентина, но демонстрирует домашнее насилие. Морозильник, стоявший рядом и ставший частью композиции, уже успели убрать, а потом вернуть на место.

Сотрудники лондонской галереи сообщили, что уже договорились с хозяином дома. Он не возражает против того, что из его жилища пропадет кусок стены размером два на три метра. Приступить к демонтажу собираются через несколько недель.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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