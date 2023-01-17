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17 января, 18:30

Культура

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

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Церемония прощания с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя

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Москвичи простились с Инной Чуриковой. Народную артистку СССР и российскую актрису похоронили на Новодевичьем кладбище. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.

Церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя. Возложить цветы к гробу актрисы пришли сотни людей. Среди них были близкие Чуриковой, коллеги и поклонники. Прощание продолжалось три часа. В последний путь актрису проводили аплодисментами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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