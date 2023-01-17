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Прощание с Инной Чуриковой завершилось в Москве

Прощание с Инной Чуриковой завершилось в Москве

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Церемония прощания с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя

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Церемония прощания с Инной Чуриковой началась в храме Христа Спасителя

Аплодисментами и колокольным звоном проводили в последний путь народную артистку СССР Инну Чурикову. Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя.

В траурной церемонии приняли участие более тысячи человек. Проститься с актрисой пришли родные и друзья, а также деятели искусств и политики, в том числе спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Лия Ахеджакова, Юлия Рутберг и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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