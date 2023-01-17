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Культура

Прощание с Инной Чуриковой состоится в верхней церкви храма Христа Спасителя

Прощание с Инной Чуриковой состоится в верхней церкви храма Христа Спасителя

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Прощание с Инной Чуриковой состоится в верхней церкви храма Христа Спасителя в 11:00 по московскому времени. Как сообщила пресс-служба театра "Ленком", гражданскую панихиду не будут проводить – об этом просила семья актрисы.

Инна Чурикова известна несколькими десятками работ на сцене и в кино, множеством главных и эпизодических ролей. Она умерла в больнице 14 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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