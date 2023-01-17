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Культура

Сериал про компанию Nokia выйдет на стриминговых видеосервисах

Сериал про компанию Nokia выйдет на стриминговых видеосервисах

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Сериал про компанию Nokia выйдет на стриминговых видеосервисах. В сериале "Сделано в Финляндии" покажут начало становления компании Nokia.

В сериях подробно расскажут, как выпускали первый мобильный телефон массового производства. Весь сюжет строится вокруг противостояния Nokia и Motorola: обвинения в плагиате, отзыв сотовых телефонов с американского рынка, суд и балансирование на грани разорения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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