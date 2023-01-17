Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Культура

В Госдуме предложили вырезать из кинокартин сцены с актерами-иноагентами

В Госдуме предложили вырезать из кинокартин сцены с актерами-иноагентами

Похороны актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся 19 января

The City: январские новинки стриминговых видеосервисов

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет

"Звезды советского экрана": ковбойская тема в советском кино

Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси

Сериал "Фандорин. Азазель" выйдет на российские экраны 19 января

Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

Новости часа: прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

В Госдуме предложили вырезать из кинокартин сцены с актерами-иноагентами. Суть предложения заключается в том, чтобы удалить цитаты и эпизоды, в которых актеры задействованы.

Депутаты предложили провести всеобщее голосование по этому вопросу, чтобы учесть мнение всех граждан РФ. Также они хотят спросить экспертов, как технически реализовать подобное, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика