В Госдуме предложили вырезать из кинокартин сцены с актерами-иноагентами. Суть предложения заключается в том, чтобы удалить цитаты и эпизоды, в которых актеры задействованы.

Депутаты предложили провести всеобщее голосование по этому вопросу, чтобы учесть мнение всех граждан РФ. Также они хотят спросить экспертов, как технически реализовать подобное, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.