Ресторан "Золотой колос" планируют отреставрировать на ВДНХ

14:45
Известный ресторан "Золотой колос" на ВДНХ решили возродить. Это тот самый ресторан, где все столики были заказаны на полгода вперед. О планах по реставрации рассказали в департаменте культурного наследия Москвы.
По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы, долгое время здание находилось в аварийном техническом состоянии, а в 2022 году департамент согласовывает проект, который предусматривает восстановление исторического облика не только фасада, но и интерьера.
Трехэтажное здание "Золотого колоса" построили в 1954 году в западной части ВДНХ. Пик популярности этого места пришелся на 70-е годы. Там можно было встретить знаменитостей и иностранцев. Поужинать в этом ресторане мечтали многие москвичи.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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