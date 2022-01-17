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Культура

14:45

Ресторан "Золотой колос" планируют отреставрировать на ВДНХ

культура город видео Роман Карлов

Известный ресторан "Золотой колос" на ВДНХ решили возродить. Это тот самый ресторан, где все столики были заказаны на полгода вперед. О планах по реставрации рассказали в департаменте культурного наследия Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы, долгое время здание находилось в аварийном техническом состоянии, а в 2022 году департамент согласовывает проект, который предусматривает восстановление исторического облика не только фасада, но и интерьера.

Трехэтажное здание "Золотого колоса" построили в 1954 году в западной части ВДНХ. Пик популярности этого места пришелся на 70-е годы. Там можно было встретить знаменитостей и иностранцев. Поужинать в этом ресторане мечтали многие москвичи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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