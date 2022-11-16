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Культура

Драма "С нуля" вышла на российских стриминговых платформах

Драма "С нуля" вышла на российских стриминговых платформах

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Драма "С нуля" вышла на российских стриминговых платформах. В главных ролях – актеры Павел Табаков и Мария Фомина.

Сюжет картины рассказывает о том, как две двоюродные сестры Лена и Наташа отправляются покорять Москву, но каждая делает это по-своему. Одна выходит замуж за своего дядю – отца второй сестры, а другая – выбирает тусовки. Спустя 12 лет сестры встретятся – на похоронах того самого мужа и отца. Его смерть оказывается слишком неожиданной и теперь одна сестра подозревает другую в убийстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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