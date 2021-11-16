В Москве прошел "Бал дебютанток", который называют одним из главных светских событий года.

В Доме Пашкова собрались юные обладательницы знаменитых фамилий. Своих дочерей в свет вывели Олег Газманов, Виктория Толстоганова, Евгений Цыганов и другие. Также на мероприятии отметились Филипп Киркоров с дочерью и сыном, Яна Рудковская с Гном Гномычем.

Помимо этого, на балу заметили Полину Гагарину с сыном-подростком и Юлию Барановскую с детьми. Среди гостей была и Настя Ивлеева. Она показалась на публике в непривычном образе брюнетки.

Мероприятие проходило в формате COVID-free. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.