Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 16 октября

В Паркинг Галерее в "Зарядье" открылась выставка молодых художников "ВЫПУСК'24". Это один из флагманских проектов парка, впервые он прошел в 2022 году. Гости смогут увидеть графику, живопись, анимационные фильмы, скульптуры и многое другое.

В Музее Москвы проходит выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели". Советский фотограф работал в ведущих российских СМИ, снимал знаменитостей и культурные события. В экспозиции представлено 180 работ автора.

В клубе "16 тонн" состоится презентация нового альбома группы "Альянс". Их песня "На заре" завоевала большую популярность, получив множество кавер-версий. Трек звучит в известных кинолентах, таких как "Брат", "Хардкор", "Каникулы президента", "Без меня" и "Громкая связь", а также в популярных сериалах, включая "Слово пацана".

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