Москвичам представили культурную афишу на 16 октября

В зале "Ангара" кинопарка "Москино" покажут фильм "Возвращение" с Пенелопой Крус в главной роли на языке оригинала. По сюжету главная героиня возвращается в виде призрака для того, чтобы получить прощения у своих близких. Картина затрагивает проблемы возраста, внешности, семейной жизни и поиска счастья.

В Паркинг Галерее в "Зарядье" открылась выставка молодых художников "ВЫПУСК'24". На экспозиции представлены дипломные работы 200 авторов, которые окончили художественные и архитектурные вузы Москвы.

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