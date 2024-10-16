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Новости

16 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 16 октября

Москвичам представили культурную афишу на 16 октября

В Москве прошел предпремьерный показ фильма "Кукольный дом"

В Москве проходит предпремьерный показ фильма "Кукольный дом"

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Актер Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии

"Тайны души": Марина Могилевская

"Сити": какие картины Константина Коровина представлены в Третьяковской галерее

"Интервью": Лев Лещенко – о своем опыте работы с молодыми музыкантами

Актер Марк Богатырев рассказал о роли, которую мечтает сыграть

Актер Марк Богатырев рассказал, как важно сохранять баланс между игрой на сцене и в жизни

В зале "Ангара" кинопарка "Москино" покажут фильм "Возвращение" с Пенелопой Крус в главной роли на языке оригинала. По сюжету главная героиня возвращается в виде призрака для того, чтобы получить прощения у своих близких. Картина затрагивает проблемы возраста, внешности, семейной жизни и поиска счастья.

В Паркинг Галерее в "Зарядье" открылась выставка молодых художников "ВЫПУСК'24". На экспозиции представлены дипломные работы 200 авторов, которые окончили художественные и архитектурные вузы Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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