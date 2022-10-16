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Культура

Несколько сотен косплееров "Звездных войн" из 7 стран приняли участие в параде в Мехико

Несколько сотен косплееров "Звездных войн" из 7 стран приняли участие в параде в Мехико

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Несколько сотен косплееров "Звездных войн" из семи стран приняли участие в параде в Мехико. Его организовал мексиканский гарнизон 501-го легиона. Это фанатская организация. Название они взяли также из киносаги.

Участники создают костюмы второстепенных персонажей. Парад открыл сам Дарт Вейдер в сопровождении пилотов Империи. Следом за ним, под громкие крики зрителей шли штурмовики, вуки и другие представители многочисленных планет, упомянутых в "Звездных войнах". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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