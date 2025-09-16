Форма поиска по сайту

16 сентября, 17:30

Культура

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд. Как сообщают СМИ, он скончался во сне. Артист наиболее известен по участию в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать".

Дебютная режиссерская работа Редфорда "Обыкновенные люди" получила "Оскар" за лучший фильм и лучшую режиссуру. Редфорд также основал фестиваль независимого кино "Сандэнс". Актеру было 89 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

