Умер актер и режиссер Роберт Редфорд. Как сообщают СМИ, он скончался во сне. Артист наиболее известен по участию в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать".

Дебютная режиссерская работа Редфорда "Обыкновенные люди" получила "Оскар" за лучший фильм и лучшую режиссуру. Редфорд также основал фестиваль независимого кино "Сандэнс". Актеру было 89 лет.

