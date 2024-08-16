Документальный фильм про Романа Костомарова покажут в Москве

Документальный фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" покажут в рамках международного кинофестиваля "Будем жить", который пройдет в Москве с 15 по 25 августа. Фильм участвует в конкурсной программе документального кино. Его покажут 18 августа в 17:00 в библиотеке имени Эйзенштейна.

А в музее Пушкина в выставочных залах на Арбате 16 августа открылась экспозиция живописцев Виктории и Юрия Бондаренко под названием "Два чувства дивно близки нам...". Там можно увидеть пейзажи, написанные по мотивам творчества Александра Пушкина.

А для любителей театра в парке "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходит театральный марафон. Его можно посетить до 21 августа в парке. Ежедневно там проходят спектакли, мастер-классы, читки и поэтические вечера.

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