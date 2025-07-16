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16 июля, 11:15

Культура

В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом

В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом

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В Москве проходит прощание с режиссером Юрием Морозом. Церемония организована в зале Центральной клинической больницы № 1. Мороз был известен как режиссер, актер, сценарист и продюсер.

Коллеги отмечают его талант, такт и искреннюю любовь к профессии. Народный артист РФ Евгений Герасимов, подчеркнул, что все работы Мороза были любимы зрителями, а сам режиссер всегда оставался вне интриг и пороков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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