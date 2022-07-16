Все экспонаты музейного фонда России вернули в страну – Швыдкой

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в штабе ДНР.

США и Египет озабоченны нехваткой продовольствия в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.

Все экспонаты музейного фонда РФ возвращены в страну, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

