Григорий Лепс встретил свое 60-летие на сцене в "Лужниках". Российский певец исполнил популярные, а также новые песни. Желающих поздравить артиста и подпеть его хитам набрался почти полный стадион.

Лепс провел праздничный концерт сольно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

