Что отличает столицу России от Лондона, Парижа, Берлина и Рима

16 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Город культурных ценностей: как сохраняют наследие в Москве и других европейских столицах".

Об исследованиях Международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwС) и главных преимуществах Москвы рассказали:

