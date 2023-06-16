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16 июня, 22:00

Культура

Масштабное музыкальное представление пройдет в Плесе 17 июня

Масштабное музыкальное представление пройдет в Плесе 17 июня

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17 июня в городе Плесе Ивановской области пройдет масштабное музыкальное представление – "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции". На сцену под открытым небом выйдут такие знаменитые артисты, как Станислав Любшин, Александр Петров, Светлана Захарова, Юрий Башмет и другие.

Уникальный концерт состоится в одном из красивейших мест Плеса – на Соборной горе, откуда виден весь город на берегу самой большой и полноводной реки Европы. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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