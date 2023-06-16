16 июня, 22:00Культура
Масштабное музыкальное представление пройдет в Плесе 17 июня
17 июня в городе Плесе Ивановской области пройдет масштабное музыкальное представление – "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции". На сцену под открытым небом выйдут такие знаменитые артисты, как Станислав Любшин, Александр Петров, Светлана Захарова, Юрий Башмет и другие.
Уникальный концерт состоится в одном из красивейших мест Плеса – на Соборной горе, откуда виден весь город на берегу самой большой и полноводной реки Европы. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.