Масштабное музыкальное представление пройдет в Плесе 17 июня

17 июня в городе Плесе Ивановской области пройдет масштабное музыкальное представление – "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции". На сцену под открытым небом выйдут такие знаменитые артисты, как Станислав Любшин, Александр Петров, Светлана Захарова, Юрий Башмет и другие.

Уникальный концерт состоится в одном из красивейших мест Плеса – на Соборной горе, откуда виден весь город на берегу самой большой и полноводной реки Европы. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

