Фильм "Сквозь время" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Фантастический триллер "Сквозь время" с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым появился на экранах кинотеатров в РФ. По сюжету братьев-изобретателей заносит на остров, не отмеченный на картах. Там они находят заброшенную лабораторию с бункером. Он работает по механике временной петли – в нем вместе с настоящим происходят события из пугающего прошлого и мрачного будущего.

Режиссер проекта Александр Богуславский – создатель одного из отечественных сериалов в жанре постапокалипсис "Выжить после". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.