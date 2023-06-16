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Культура

Фильм "Сквозь время" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Фильм "Сквозь время" вышел на экраны кинотеатров в РФ

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Фантастический триллер "Сквозь время" с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым появился на экранах кинотеатров в РФ. По сюжету братьев-изобретателей заносит на остров, не отмеченный на картах. Там они находят заброшенную лабораторию с бункером. Он работает по механике временной петли – в нем вместе с настоящим происходят события из пугающего прошлого и мрачного будущего.

Режиссер проекта Александр Богуславский – создатель одного из отечественных сериалов в жанре постапокалипсис "Выжить после". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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