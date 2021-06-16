Стала известна дата выхода нового сезона сериала "Утреннее шоу"

17 сентября на Apple TV+ выйдет второй сезон сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

В продолжении речь пойдет о последствиях увольнения популярного ведущего Митча, которого сыграл Стив Карелл. В первом сезоне телезвезду обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге по сюжету его место занимает молодая и перспективная журналистка – эту роль исполняет Риз Уизерспун.

При этом бывшая соведущая Митча, которую играет Дженнифер Энистон, пытается приспособиться к новым условиям и остаться в профессии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.