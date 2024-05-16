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16 мая, 08:00

Культура

"Булгаков Фест-2024" завершится в московском музее Михаила Булгакова 18 мая

"Булгаков Фест-2024" завершится в московском музее Михаила Булгакова 18 мая

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Государственный музей Михаила Булгакова с 15 по 18 мая проведет "Булгаков Фест-2024" приуроченный к 133-летию со дня рождения писателя. Темой этого года станет стиль Булгакова в жизни, творчестве, гастрономических предпочтениях и на отдыхе.

Москвичей приглашают на пешеходную экскурсию по переулкам Арбата, связанным с историей театра Вахтангова. Гид расскажет о сценических мотивах в творчестве известных философов и писателей.

Подробнее о том, что еще происходит в культурной жизни столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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