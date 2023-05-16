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Культура

Сериал "Балет" выйдет в российский прокат на этой неделе

Сериал "Балет" выйдет в российский прокат на этой неделе

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На этой неделе в российский прокат выйдет сериал "Балет". Это драма о театральном закулисье от режиссера Евгения Сангаджиева. А среди продюсеров картины – Федор Бондарчук, который также появится в кадре.

Действие разворачивается в конце пандемии, когда театры начали понемногу восстанавливаться. На сцену возвращается бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс. Она обнаруживает, что ее бывший возлюбленный теперь худрук, а некогда лучшая подруга – его жена.

Сможет ли Рута поставить спектакль, не отвлекаясь ни на что? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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