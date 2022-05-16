Телеканал Москва 24 рассказал о главных киноновинках недели

На этой неделе на экраны выходят несколько киноновинок. Одна из них – работа Родриго Гарсия "Четыре хороших дня".

В центре сюжета наркозависимая с десятилетним стажем Молли. Она возвращается домой после долгого отсутствия. Мать соглашается пустить ее на порог только при одном условии – они должны вместе пойти к врачу и попробовать экспериментальную прививку против зависимости. Одна загвоздка – сделать это можно только после четырех дней трезвости.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.