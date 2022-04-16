В столице можно бесплатно посетить музеи и выставочные залы

В столице до 17 апреля проходит "Московская музейная неделя". В субботу и воскресенье можно бесплатно посетить музеи и выставочные залы. Для этого нужно заранее оформить электронный входной билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

Подробнее – на телеканале Москва 24.