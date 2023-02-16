16 февраля, 23:45Культура
Первый снятый в зоне СВО фильм представили в Москве
Первый документальный фильм, снятый в зоне спецоперации, представили в Москве. Лента молодого режиссера Александры Франк называется "Где проходит граница".
Действие картины начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается в Донбассе. Это истории украинского музыканта, донецкого врача, командира роты и российской актрисы.
Создатели документального фильма попытались ответить на вопросы о том, как и почему случились исторические события, которые потрясли весь мир. Авторы проехали через весь Донбасс, чтобы увидеть все своими глазами, поговорить с людьми.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.