Фильм Сергея Урсуляка "Праведник" вышел в российский прокат. Кинолента расскажет о подвиге во время Великой Отечественной войны, когда красноармеец Николай Киселев спас из гетто 218 евреев. Картина основана на реальных событиях.

Ради достоверности съемочная группа решила повторить маршрут красноармейца. Путь из гетто в белорусской деревне за линию фронта составил около полутора тысячи километров.

Актриса Любовь Константинова, сыгравшая роль переводчицы Анны, поделилась своим впечатлением от работы над этой кинолентой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.